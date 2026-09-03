Bijnor News: बाइक सवारों पर गुलदार ने हमला किया, पैरों में चोटें आई
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:25 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
नूरपुर। बाइक सवारों पर सड़क किनारे बैठे गुलदार ने हमला कर दिया। इसमें दोनों के पैरों में गुलदार के नाखून लगने से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। अमरोहा मार्ग पर गांव लिंडरपुर के रास्ते पर मंगलवार की रात करीब 9:15 बजे बाइक सवार गांव शादीपुर बरुकी निवासी मनीष अग्रवाल (25) पुत्र कोमल प्रसाद अपने साथी नीरज कुमार (25) पुत्र मुन्नू के साथ किसी रिश्तेदारी से होकर अपने घर वापस लौट रहे थे। गौरक्षधाम पुलिस चौकी के आसपास सड़क किनारे बैठे गुलदार ने बाइक सवारों पर हमला कर दिया। इसमें दोनों युवकों के पैरों में गुलदार के नाखून लगने से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से घायलों को उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। गुलदार के हमले की सूचना पर वन दरोगा मुकुल त्यागी ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। बाइक सवारों पर गुलदार के हमले से आसपास के ग्रामीणों में भय बना है। डीएफओ जय सिंह कुशवाह ने बताया कि टीम भेजी गई है। जहां गुलदार देखा गया है, वहां पिंजरा लगवाया जाएगा।
विज्ञापन