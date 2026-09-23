बिजनौर: नवागत डीएम उमेश प्रताप सिंह ने संभाला पदभार, बोले- समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता पर

पात्र लोगों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में डीएम ने कहा कि शासन की प्राथमिकताएं ही उनकी प्राथमिकताएं होंगी। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना और आमजन की समस्याओं का गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना प्राथमिकता रहेगी।



तहसील और थाना स्तर पर मजबूत होगी मॉनिटरिंग

डीएम ने कहा कि जिला मुख्यालय के साथ तहसील, विकासखंड और थाना स्तर पर मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। विकास और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता की नियमित समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कानून व्यवस्था को भी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल बताया।