फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Loudspeakers have been removed from 1,900 religious places so far.Loudspeakers have been removed from 1,900 religious places so far.

Bijnor News: अब तक 1900 धार्मिक स्थलों से उतरवाए गए लाउडस्पीकर

Fri, 04 Sep 2026 10:48 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 10:48 PM IST
विज्ञापन
Loudspeakers have been removed from 1,900 religious places so far.Loudspeakers have been removed from 1,900 religious places so far.
बिजनौर। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाने का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। अब तक 1900 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे चुके हैं। इनमें 1001 मस्जिद, 846 मंदिर और 53 गुरुद्वारे शामिल हैं। यह कवायद ध्वनि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए की जा रही हैं।
विज्ञापन


शुक्रवार को भी लाउडस्पीकर हटाओ अभियान चलता रहा। इसी क्रम में पुलिस ने मस्जिदों और मंदिरों तक पहुंचकर लाउडस्पीकर हटवाने के लिए कहा। इसके बाद धार्मिक स्थलों के जिम्मेदार लोगों ने खुद ही लाउडस्पीकर उतार लिए। पुलिस ध्वनि प्रसारण को लेकर कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर लाउडस्पीकर उतरवा रही है। बता दें कि बृहस्पतिवार की शाम तक 391 मस्जिद, 214 मंदिर और 17 गुरुद्वारों के लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए थे। शुक्रवार को यह आंकड़ा बढ़कर 1001 मस्जिद, 846 मंदिर और 53 गुरुद्वारों तक पहुंच गया।
विज्ञापन


---
चांदपुर थाना क्षेत्र से 462, नूरपुर थाना क्षेत्र से 167, हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र से 196, शिवाला कला थाना क्षेत्र से 92 लाउडस्पीकर उतारे गए हैंं। पुलिस क्षेत्राधिकारी देशदीपक ने बताया कि अभियान के दौरान धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति लगाए गए लाउडस्पीकरों को हटवाया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


वर्जन:

शासन के निर्देश और कोर्ट के आदेशों के क्रम में अभियान चल रहा है। अब तक 1214 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए जा चुके हैं। - केके बिश्नोई, एसपी बिजनौर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed