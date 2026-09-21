Bijnor News: गांगन नदी पर सेतु का लोकार्पण, 96 लाख की सड़क का निर्माण शुरू

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विधायक ओम कुमार ने कहा कि जसमोरा में लघु सेतु बनने से आसपास के गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के लोगों का आवागमन आसान होगा। वहीं कलाली से भटियाना-खुशालपुर मार्ग के निर्माण से ग्रामीणों को बेहतर सड़क सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सड़क और पुल क्षेत्र के विकास की बुनियादी जरूरत हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सड़क, पुल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहटौर विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। कार्यक्रम में तहसीलदार धामपुर विपिन कुमार, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हेमंत प्रताप सिंह, बहादुर सिंह प्रधान, नरेश चेयरमैन, हेमेंद्र प्रधान, वीरबहादुर प्रधान, शकील प्रधान, दानिश प्रधान, दानवीर चौहान और त्रिलोकचंद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद

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नहटौर। ग्राम जसमोरा में विधायक ओम कुमार ने रविवार को गांगन नदी पर 3.10 करोड़ रुपये की लागत से बने लघु सेतु का लोकार्पण किया। इसके साथ ही ग्राम कलाली से भटियाना-खुशालपुर मार्ग के करीब 96 लाख रुपये की लागत से होने वाले नवनिर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया।