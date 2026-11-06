Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   CBCID had given a clean chit, but the court found them guilty.

Saharanpur News: सीबीसीआईडी ने दी थी क्लीन चिट, अदालत ने माने दोषी

Fri, 06 Nov 2026 01:53 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 06 Nov 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
CBCID had given a clean chit, but the court found them guilty.
सहारनपुर। महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए काफी प्रयास हुए। पहले तो पीड़िता की तहरीर पर प्राथमिकी ही दर्ज नहीं की गई। इसके बाद किसी तरह प्राथमिकी दर्ज हुई तो सीबीसीआईडी जांच में भी दोषियों को बचा लिया गया। पीड़िता के अधिवक्ता राजीव तोमर और जपनीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि पीड़िता ने कई बार थाने और अधिकारियों के चक्कर लगाए। साथ ही 30 नवंबर 2015 को तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी शिकायत भेजी। इसके बाद भी पीड़िता की नहीं सुनी गई। बाद में हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 26 महीने बाद प्राथमिकी दर्ज हुई। इसके बाद मामले की जांच सीबीसीआईडी को दी गई।
विज्ञापन

सीबीसीआईडी ने भी पुलिसकर्मियों के प्रभाव में आते हुए सभी को क्लीन चिट दे दी। साथ ही अंतिम रिपोर्ट भी लगा दी। इसके बाद अंतिम रिपोर्ट को अदालत में चुनौती देते हुए प्रोटेस्ट पिटीशन और शिकायत की गई। पत्रावली सेशन कोर्ट पहुंची और वहां से फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में स्थानांतरित कर दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed