सहारनपुर: 11 साल की लड़ाई के बाद दो पूर्व पुलिसकर्मी सामूहिक दुष्कर्म में दोषी करार, कल सुनाई जाएगी सजा

सहारनपुर में सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में करीब 11 साल बाद पीड़िता को अदालत से न्याय की दिशा में अहम फैसला मिला है। बृहस्पतिवार को अदालत ने मामले में दो पूर्व पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया। इनमें तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रजमोहन यादव और इंस्पेक्टर वेदपाल सिंह शामिल हैं। दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने सजा सुनाने के लिए शुक्रवार का दिन निर्धारित किया है।

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