Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Individual caught conducting reconnaissance to facilitate the passage of illegal vehicles through a mineral checkpost

Saharanpur News: खनिज चेकपोस्ट से अवैध वाहन निकलवाने के लिए रेकी कर रहे व्यक्ति को पकड़ा

Fri, 06 Nov 2026 01:56 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 06 Nov 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
Individual caught conducting reconnaissance to facilitate the passage of illegal vehicles through a mineral checkpost
बेहट। कलसिया चेकपोस्ट से अवैध खनिज से भरे वाहनों को पार कराने के लिए रेकी कर रहे जुलफक्कार निवासी अब्दुल्लापुर को एसडीएम और तहसीलदार ने औचक निरीक्षण के दौरान पकड़ लिया। आरोपी अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखकर खनिज वाहनों को रास्ता साफ होने की सूचना देता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एसडीएम सुबोध कुमार और तहसीलदार विजय कुमार सिंह ने बुधवार की आधी रात में करीब तीन बजे कलसिया चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चेकपोस्ट से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखाई दिया। एसडीएम के आदेश पर पुलिस व राजस्व कर्मियों ने उससे पकड़कर पूछताछ की तो वह घबरा गया। पूछताछ और मोबाइल फोन की जांच में उसकी गतिविधियां संदिग्ध मिली। पूछताछ में जुलफक्कार ने बताया, कि कुछ समय पहले कुछ लोग उसे कार से वहां छोड़कर गए थे। उसे खनिज वाहनों को चेकपोस्ट से पार कराने में मदद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
विज्ञापन

एसडीएम और तहसीलदार की गाड़ी रुकने की सूचना भी उसने खनिज वाहनों के चालकों को दे दी थी, जिसके बाद पीछे आ रहे वाहनों को रोक दिया गया था। एसडीएम सुबोध कुमार ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी चेकपोस्ट पर रेकी कर अवैध खनिज परिवहन में सहयोग कर रहा था। इसके बाद आरोपी को बेहट पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed