बिजनौर: गंगा किनारे ढांग गिरने से किसान दंपती 35 फीट गहराई में गिरे, मिट्टी में दबकर घायल; जिला अस्पताल रेफर

ढांग के साथ नीचे जा गिरे दंपती

ढांग गिरने से सत्यपाल और उषा उसके साथ नीचे जा गिरे और मिट्टी में दबकर घायल हो गए। कुछ दूरी पर चारा काट रही उनकी पुत्रवधू शशि ने घटना देखी और शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया।



ग्रामीणों ने मिट्टी में दबे दंपती को बाहर निकाला

पास के खेत में काम कर रहे किशन और मनोज ने ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही कामेंद्र, शुभम, बृजेश, मनोज समेत अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मिट्टी में दबे सत्यपाल और उषा को बाहर निकाला।