Bijnor: पटियाला में बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, गांव पहुंचा शव तो मचा कोहराम

रक्षाबंधन पर घर आया था राहुल

राहुल रक्षाबंधन के अवसर पर घर आया था। छुट्टी पूरी होने के बाद वह रविवार को वापस अपने काम पर चला गया था। परिजनों को उम्मीद नहीं थी कि यह उसकी आखिरी यात्रा होगी।



हाईटेंशन लाइन खींचते समय लगा करंट

परिजनों के मुताबिक राहुल अपने साथियों के साथ खंभे पर चढ़कर हाईटेंशन लाइन खींच रहा था। इसी दौरान किसी तरह लाइन में करंट आ गया और राहुल उसकी चपेट में आ गया। करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।