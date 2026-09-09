Bijnor: पटियाला में बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, गांव पहुंचा शव तो मचा कोहराम
बिजनौर के सलेमपुर खादर निवासी 26 वर्षीय राहुल सैनी की पंजाब के पटियाला में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह साथियों के साथ बिजली के खंभे लगाने और लाइन खींचने का काम करता था।
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बिजनौर जनपद के हीमपुर दीपा क्षेत्र के गांव सलेमपुर खादर निवासी 26 वर्षीय राहुल पुत्र बाबूराम सैनी की पंजाब के पटियाला में करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। राहुल गांव के ही कुछ युवकों के साथ बिजली के खंभे लगाने और लाइन खींचने का काम करता था। हादसे की खबर और शव गांव पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।
गांव के युवकों के साथ पंजाब में करता था मजदूर
परिजनों के अनुसार राहुल काफी समय से गांव के ही राजू, मोनू आदि युवकों के साथ गजरौला के एक ठेकेदार की निगरानी में पंजाब के पटियाला जनपद में मजदूरी करता था। सभी बिजली के खंभे गाड़ने और बिजली की लाइन खींचने का काम करते थे।
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रक्षाबंधन पर घर आया था राहुल
राहुल रक्षाबंधन के अवसर पर घर आया था। छुट्टी पूरी होने के बाद वह रविवार को वापस अपने काम पर चला गया था। परिजनों को उम्मीद नहीं थी कि यह उसकी आखिरी यात्रा होगी।
हाईटेंशन लाइन खींचते समय लगा करंट
परिजनों के मुताबिक राहुल अपने साथियों के साथ खंभे पर चढ़कर हाईटेंशन लाइन खींच रहा था। इसी दौरान किसी तरह लाइन में करंट आ गया और राहुल उसकी चपेट में आ गया। करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
गांव पहुंचा शव तो मची चीख-पुकार
मंगलवार देर रात राहुल का शव गांव पहुंचा तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। गांव में भी शोक का माहौल रहा।
बिना पुलिस कार्रवाई के किया अंतिम संस्कार
बुधवार सुबह परिजनों ने पुलिस कार्रवाई के बिना गंज दारानगर स्थित गंगा तट पर राहुल का अंतिम संस्कार कर दिया। राहुल की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।