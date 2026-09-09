बिजनौर: नजीबाबाद में भाकियू की ट्रैक्टर रैली, जाम को लेकर हंगामा; सड़क पर बैठे किसान, पुलिस ने समझाकर हटाया

बिजनौर के नजीबाबाद में किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने बुधवार को नजीबाबाद में ट्रैक्टर रैली निकाली। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ तहसील की ओर रवाना हुए। रैली के दौरान माल गोदाम क्षेत्र में जाम लगने पर किसानों ने पुलिस की समुचित व्यवस्था न होने का आरोप लगाते हुए सड़क पर बैठकर हंगामा किया। इससे कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा।

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सिविल न्यायालय से तहसील की ओर निकली रैली

भाकियू की ट्रैक्टर रैली सिविल न्यायालय के पास से शुरू हुई। किसान नगर पालिका के झंडा तिराहा, मोटा आम और माल गोदाम होते हुए तहसील की ओर बढ़े। रैली में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर शामिल रहे।