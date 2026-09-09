बिजनौर: नजीबाबाद में भाकियू की ट्रैक्टर रैली, जाम को लेकर हंगामा; सड़क पर बैठे किसान, पुलिस ने समझाकर हटाया
बिजनौर के नजीबाबाद में भाकियू ने किसानों की समस्याओं को लेकर ट्रैक्टर रैली निकाली। माल गोदाम क्षेत्र में जाम लगने पर किसानों ने पुलिस व्यवस्था के विरोध में सड़क पर बैठकर हंगामा किया।
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बिजनौर के नजीबाबाद में किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने बुधवार को नजीबाबाद में ट्रैक्टर रैली निकाली। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ तहसील की ओर रवाना हुए। रैली के दौरान माल गोदाम क्षेत्र में जाम लगने पर किसानों ने पुलिस की समुचित व्यवस्था न होने का आरोप लगाते हुए सड़क पर बैठकर हंगामा किया। इससे कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा।
सिविल न्यायालय से तहसील की ओर निकली रैली
भाकियू की ट्रैक्टर रैली सिविल न्यायालय के पास से शुरू हुई। किसान नगर पालिका के झंडा तिराहा, मोटा आम और माल गोदाम होते हुए तहसील की ओर बढ़े। रैली में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर शामिल रहे।
जाम लगने पर सड़क पर बैठे किसान
रैली के दौरान माल गोदाम क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से जाम लग गया। किसानों ने आरोप लगाया कि रैली के दौरान पुलिस की ओर से पर्याप्त यातायात व्यवस्था नहीं की गई। नाराज किसान सड़क पर बैठ गए और हंगामा शुरू कर दिया।
थाना प्रभारी ने समझाकर शांत कराया
मामले की सूचना पर थाना प्रभारी अमित कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों से बातचीत कर उन्हें समझाया। इसके बाद किसान शांत हुए और ट्रैक्टर रैली आगे तहसील की ओर रवाना हुई।
भाकियू ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर पहले ही प्रशासन को चेतावनी दी थी। किसानों ने मांग की थी कि नौ सितंबर से पहले उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। समस्याओं का समाधान नहीं होने पर नौ सितंबर को तहसील में महापंचायत करने की चेतावनी दी गई थी।
इन किसान नेताओं ने किया रैली का नेतृत्व
रैली में ब्लॉक अध्यक्ष अजय बालियान, तहसील अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, ब्लॉक महासचिव गिरिराज चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष वीरेश राणा, नीटू चौधरी, चौधरी महेंद्र सिंह और अमित कुमार समेत बड़ी संख्या में किसान शामिल रहे।
तहसील पहुंचकर समस्याओं को उठाएंगे किसान
भाकियू नेताओं का कहना है कि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण ट्रैक्टर रैली के जरिए प्रशासन तक अपनी मांग पहुंचाई जा रही है। किसान तहसील पहुंचकर संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं और मांगें रखेंगे।