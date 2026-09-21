Bijnor News: जलधारा को रोकने के प्रयास जारी, श्रमदान करने वालों की बढ़ी संख्या

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रविवार को दूसरे दिन भी गांव रायपुर खादर के निवासियों ने गांव की तरफ आने वाली जलधारा को तटबंध बनाकर रोकने का प्रयास किया। दूसरे दिन श्रमदान करने वालों की संख्या बढ़ गई है। गांव रायपुर खादर वासियों के साथ ही गांव जलालपुर खादर, नारनौर, मुजफ्फरपुर खादर के वासियों ने भी गंगा किनारे पहुंचकर श्रमदान किया। गांववासियों बरन सिंह, जोनी सिंह, गजब सिंह ने बताया गंगा की तरफ से आ रही जलधारा को मिनी बंधा बनाकर रोकने में बिना बुलाए गांववासी श्रमदान करने पहुंच रहे हैं। अन्य गांववासियों का भी सहयोग मिल रहा है। गांववासियों के अनुसार अब तक दो हजार कट्टो में बालू भरकर जलधारा के मुहाने पर लगा दिए हैं।शुक्रवार को सिंचाई विभाग के अफसर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। स्टेट हाईवे पर बने गंगा पुल आदि की तरफ रास्ते में पानी नहीं है, जिस कारण निरीक्षण में कोई बाधा नहीं आई। गांव रायपुर खादर के निकट गंगा की तरफ जाने वाले रास्तें पर जलभराव ने अफसरों के काफिले को वहीं रोक दिया था। जलभराव को देख अफसर वापस हो गए। गांववासियों को लगा उनके क्षेत्र का निरीक्षण अधूरा रह गया है। उसके बाद से ही श्रमदान कर गांव की तरफ आने वाली जलधारा को रोकने का निर्णय लिया गया। ग्राम प्रधान कृष्ण देव सिंह, पूर्व प्रधान ओमप्रकाश, रोहिताश सिंह, बरन सिंह, उदल सिंह, शेर सिंह, गजब सिंह, सुरज सिंह आदि सैकड़ों गांववासी मौजूद रहें।