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Bijnor News: जलधारा को रोकने के प्रयास जारी, श्रमदान करने वालों की बढ़ी संख्या

Mon, 21 Sep 2026 01:19 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:19 AM IST
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Efforts to stop the flow of water continue, the number of people doing voluntary work increases.
जलीलपुर क्षेत्र में गंगा की जलधारा पर मिनी बंधा बनाने के लिए बालू का बोरा ले जाते गांववासी
जलीलपुर। गांव रायपुर खादर के निवासियों ने गंगा की जलधारा को रोकने के लिए दूसरे दिन भी श्रमदान किया। गांव जलालपुर खादर, नारनौर व मुजफ्फरपुर खादर के भी कुछ गांववासियों ने तटबंध बनाने में श्रमदान किया।
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रविवार को दूसरे दिन भी गांव रायपुर खादर के निवासियों ने गांव की तरफ आने वाली जलधारा को तटबंध बनाकर रोकने का प्रयास किया। दूसरे दिन श्रमदान करने वालों की संख्या बढ़ गई है। गांव रायपुर खादर वासियों के साथ ही गांव जलालपुर खादर, नारनौर, मुजफ्फरपुर खादर के वासियों ने भी गंगा किनारे पहुंचकर श्रमदान किया। गांववासियों बरन सिंह, जोनी सिंह, गजब सिंह ने बताया गंगा की तरफ से आ रही जलधारा को मिनी बंधा बनाकर रोकने में बिना बुलाए गांववासी श्रमदान करने पहुंच रहे हैं। अन्य गांववासियों का भी सहयोग मिल रहा है। गांववासियों के अनुसार अब तक दो हजार कट्टो में बालू भरकर जलधारा के मुहाने पर लगा दिए हैं।
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शुक्रवार को सिंचाई विभाग के अफसर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। स्टेट हाईवे पर बने गंगा पुल आदि की तरफ रास्ते में पानी नहीं है, जिस कारण निरीक्षण में कोई बाधा नहीं आई। गांव रायपुर खादर के निकट गंगा की तरफ जाने वाले रास्तें पर जलभराव ने अफसरों के काफिले को वहीं रोक दिया था। जलभराव को देख अफसर वापस हो गए। गांववासियों को लगा उनके क्षेत्र का निरीक्षण अधूरा रह गया है। उसके बाद से ही श्रमदान कर गांव की तरफ आने वाली जलधारा को रोकने का निर्णय लिया गया। ग्राम प्रधान कृष्ण देव सिंह, पूर्व प्रधान ओमप्रकाश, रोहिताश सिंह, बरन सिंह, उदल सिंह, शेर सिंह, गजब सिंह, सुरज सिंह आदि सैकड़ों गांववासी मौजूद रहें।
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