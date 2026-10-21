फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Bijnor Kisan Mahapanchayat: Rakesh Tikait Urges Farmers to Unite for Fair Land Compensation at Circle Rates

महापंचायत में राकेश टिकैत गरजे: बोले- जमीन के बैनामे नहीं, मुआवजे के लिए आंदोलन करो; किसानों से की ये अपील

Wed, 21 Oct 2026 04:24 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 21 Oct 2026 04:24 PM IST
सार

बिजनौर की किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों से जमीन के उचित मुआवजे के लिए एकजुट होकर आंदोलन करने की अपील की। उन्होंने सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा, संगठन की मजबूती और गुटबंदी खत्म करने पर जोर दिया।

विज्ञापन
Bijnor Kisan Mahapanchayat: Rakesh Tikait Urges Farmers to Unite for Fair Land Compensation at Circle Rates
भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिजनौर में किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने जमीन के उचित मुआवजे को लेकर किसानों से एकजुट होकर आंदोलन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान जमीन के बैनामे करने के बजाय अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें, ताकि उन्हें सर्किल रेट के अनुसार उचित मुआवजा मिल सके।

विज्ञापन


टिकैत ने हाईवे और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जमीन देने से पहले किसानों से अपने अधिकारों की आवाज उठाने का आह्वान किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों को भूमिहीन बनाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया और किसान संगठनों में गुटबंदी खत्म कर एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: प्रमोद हत्याकांड: कातिल पत्नी का कबूलनामा, शराब में नशे की गोलियां मिलाईं, प्रेमी से कराई किसान पति की हत्या

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

जमीन के बैनामे से पहले अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें किसान
बिजनौर में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने जमीन के मुआवजे का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे जमीन के बैनामे करने के बजाय अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करें।

टिकैत ने कहा कि किसानों को अपनी जमीन के उचित मुआवजे के लिए एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। उनके मुताबिक, किसानों को सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा दिलाने के लिए सामूहिक संघर्ष जरूरी है। उन्होंने किसानों से जमीन से जुड़े मामलों में अपने हितों को ध्यान में रखते हुए संगठित रहने का आह्वान किया।

हाईवे और इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन के मुआवजे का मुद्दा
महापंचायत में हाईवे और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ली जाने वाली जमीन के मुआवजे का मुद्दा भी उठाया गया। राकेश टिकैत ने किसानों से कहा कि जमीन देने से पहले वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं और उचित मुआवजे की मांग करें।

उन्होंने सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा मिलने की जरूरत पर जोर दिया। किसानों की जमीन से जुड़े मामलों में एकजुट होकर आंदोलन करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना जरूरी है। महापंचायत में जमीन और मुआवजे से जुड़े सवाल किसानों के लिए अहम मुद्दे के रूप में सामने आए।

केंद्र सरकार पर किसानों को भूमिहीन बनाने की कोशिश का आरोप
राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर किसानों को भूमिहीन बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने किसानों से जमीन से जुड़े मामलों में सतर्क रहने और अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करने की अपील की।

टिकैत ने कहा कि किसानों को अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने हाईवे और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन दिए जाने के मामलों में उचित मुआवजे की मांग को मजबूती से उठाने पर जोर दिया।

गुटबंदी खत्म कर संगठन मजबूत करने की अपील
महापंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों से संगठन को मजबूत बनाने और आपसी गुटबंदी समाप्त करने की अपील भी की। उन्होंने एकजुटता को किसान आंदोलन के लिए जरूरी बताते हुए किसानों से मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया।

उनका जोर इस बात पर रहा कि जमीन के उचित मुआवजे और सर्किल रेट के अनुसार भुगतान की मांग को लेकर किसान अलग-अलग रहने के बजाय एक मंच पर आएं। बिजनौर की किसान महापंचायत में टिकैत के संबोधन का मुख्य संदेश जमीन के मुआवजे के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना और किसान संगठन को मजबूत बनाना रहा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed