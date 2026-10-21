महापंचायत में राकेश टिकैत गरजे: बोले- जमीन के बैनामे नहीं, मुआवजे के लिए आंदोलन करो; किसानों से की ये अपील

जमीन के बैनामे से पहले अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें किसान

बिजनौर में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने जमीन के मुआवजे का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे जमीन के बैनामे करने के बजाय अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करें।



टिकैत ने कहा कि किसानों को अपनी जमीन के उचित मुआवजे के लिए एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। उनके मुताबिक, किसानों को सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा दिलाने के लिए सामूहिक संघर्ष जरूरी है। उन्होंने किसानों से जमीन से जुड़े मामलों में अपने हितों को ध्यान में रखते हुए संगठित रहने का आह्वान किया।