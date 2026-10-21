महापंचायत में राकेश टिकैत गरजे: बोले- जमीन के बैनामे नहीं, मुआवजे के लिए आंदोलन करो; किसानों से की ये अपील
बिजनौर की किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों से जमीन के उचित मुआवजे के लिए एकजुट होकर आंदोलन करने की अपील की। उन्होंने सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा, संगठन की मजबूती और गुटबंदी खत्म करने पर जोर दिया।
विस्तार
बिजनौर में किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने जमीन के उचित मुआवजे को लेकर किसानों से एकजुट होकर आंदोलन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान जमीन के बैनामे करने के बजाय अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें, ताकि उन्हें सर्किल रेट के अनुसार उचित मुआवजा मिल सके।
टिकैत ने हाईवे और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जमीन देने से पहले किसानों से अपने अधिकारों की आवाज उठाने का आह्वान किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों को भूमिहीन बनाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया और किसान संगठनों में गुटबंदी खत्म कर एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया।
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जमीन के बैनामे से पहले अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें किसान
बिजनौर में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने जमीन के मुआवजे का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे जमीन के बैनामे करने के बजाय अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करें।
टिकैत ने कहा कि किसानों को अपनी जमीन के उचित मुआवजे के लिए एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। उनके मुताबिक, किसानों को सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा दिलाने के लिए सामूहिक संघर्ष जरूरी है। उन्होंने किसानों से जमीन से जुड़े मामलों में अपने हितों को ध्यान में रखते हुए संगठित रहने का आह्वान किया।
हाईवे और इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन के मुआवजे का मुद्दा
महापंचायत में हाईवे और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ली जाने वाली जमीन के मुआवजे का मुद्दा भी उठाया गया। राकेश टिकैत ने किसानों से कहा कि जमीन देने से पहले वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं और उचित मुआवजे की मांग करें।
उन्होंने सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा मिलने की जरूरत पर जोर दिया। किसानों की जमीन से जुड़े मामलों में एकजुट होकर आंदोलन करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना जरूरी है। महापंचायत में जमीन और मुआवजे से जुड़े सवाल किसानों के लिए अहम मुद्दे के रूप में सामने आए।
केंद्र सरकार पर किसानों को भूमिहीन बनाने की कोशिश का आरोप
राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर किसानों को भूमिहीन बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने किसानों से जमीन से जुड़े मामलों में सतर्क रहने और अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करने की अपील की।
टिकैत ने कहा कि किसानों को अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने हाईवे और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन दिए जाने के मामलों में उचित मुआवजे की मांग को मजबूती से उठाने पर जोर दिया।
गुटबंदी खत्म कर संगठन मजबूत करने की अपील
महापंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों से संगठन को मजबूत बनाने और आपसी गुटबंदी समाप्त करने की अपील भी की। उन्होंने एकजुटता को किसान आंदोलन के लिए जरूरी बताते हुए किसानों से मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया।
उनका जोर इस बात पर रहा कि जमीन के उचित मुआवजे और सर्किल रेट के अनुसार भुगतान की मांग को लेकर किसान अलग-अलग रहने के बजाय एक मंच पर आएं। बिजनौर की किसान महापंचायत में टिकैत के संबोधन का मुख्य संदेश जमीन के मुआवजे के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना और किसान संगठन को मजबूत बनाना रहा।