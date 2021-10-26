Bhadohi News: ट्रेन की चपेट में आने से दो की मौत, शिनाख्त में जुटी पुलिस

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थाना सुरियावां के एसआई सुरेश यादव, एसआई राम जियावन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जीआरपी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। विज्ञापन

कोतवाली प्रभारी अश्विन त्रिपाठी ने बताया की मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। शवों की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। पंचनामा के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। थाना सुरियावां के एसआई सुरेश यादव, एसआई राम जियावन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जीआरपी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई।कोतवाली प्रभारी अश्विन त्रिपाठी ने बताया की मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। शवों की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। पंचनामा के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।

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वाराणसी प्रतापगढ़ रेल प्रखंड के सुरियावां रेलवे स्टेशन के पश्चिम केबिन के अंदर बृहस्पतिवार रात करीब 9 बजे ट्रेन की चपेट में आने से एक 45 वर्षीय पुरुष और एक 47 वर्ष की महिला की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जुट गई।