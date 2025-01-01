Bhadohi News: पूरवा हवा चलने से दो डिग्री बढ़ा गया तापमान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:11 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
जिले में बृहस्पतिवार को मौसम साफ रहा। दिनभर धूप रही। शाम को हवा की दिशा बदल गई। इससे तापमान में करीब दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई।
अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पछुआ से पूरवा हवा चलने लगी। मौसम विभाग ने दो दिनों तक मौसम में बदलाव होने का अनुमान जताया है।
बुधवार को भदोही में एक घंटे बारिश के बाद बृहस्पतिवार सुबह से ही मौसम साफ रहा। धूप के साथ ही वातावरण में नमी बढ़ गई और उमस भरी गर्मी का अहसास लोगों को होने लगा। शाम पांच बजे के बाद मौसम का मिजाज बदलने लगा।
जिला अस्पताल के डॉ. प्रदीप यादव ने बताया कि इस तरह के मौसम में बुखार, सर्दी-जुकाम होने का खतरा बना रहता है।
इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। किसानों के लिए यह धूप फायदेमंद मानी जा रही है। धान की फसल को इस समय धूप की जरूरत है। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि बुधवार की अपेक्षा अधिकतम तापमान में दो डिग्री की वृद्धि आई। तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पछुआ से पूरवा हवा चलने लगी। मौसम विभाग ने दो दिनों तक मौसम में बदलाव होने का अनुमान जताया है।
बुधवार को भदोही में एक घंटे बारिश के बाद बृहस्पतिवार सुबह से ही मौसम साफ रहा। धूप के साथ ही वातावरण में नमी बढ़ गई और उमस भरी गर्मी का अहसास लोगों को होने लगा। शाम पांच बजे के बाद मौसम का मिजाज बदलने लगा।
विज्ञापन
जिला अस्पताल के डॉ. प्रदीप यादव ने बताया कि इस तरह के मौसम में बुखार, सर्दी-जुकाम होने का खतरा बना रहता है।
इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। किसानों के लिए यह धूप फायदेमंद मानी जा रही है। धान की फसल को इस समय धूप की जरूरत है। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि बुधवार की अपेक्षा अधिकतम तापमान में दो डिग्री की वृद्धि आई। तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
विज्ञापन