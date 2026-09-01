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लापरवाह बैंकों की प्रतिदिन उपलब्ध कराएं रिपोर्ट : डीएम

Tue, 01 Sep 2026 01:40 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:40 AM IST
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Provide daily report of negligent banks: DM
ज्ञानपुर। जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु एवं जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक हुई। इसमें उद्यमियों, निवेशकों एवं व्यापारियों के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश, निर्यात तथा विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं एवं सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। डीएम ने अधिकारियों से कहा कि उद्यमियों एवं निवेशकों के सभी प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराएं। खाद्य एवं रसद, विद्युत, प्रदूषण नियंत्रण, व्यापार कर सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को व्यापारियों से समन्वय बनाकर काम करने के लिए कहा।
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व्यापारियों ने माधोसिंह से खमरिया होते हुए टेढ़वा मार्ग की मरम्मत, राजपुरा रिंग मार्केट में पार्किंग की व्यवस्था, कारपेट सिटी में आवंटित प्लाट के निर्माण की दिक्कत, मॉडर्न डाईंग हाउस के संचालन आदि की समस्या को गिनाया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा के दौरान अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) को निर्देशित किया कि जिन बैंकों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, उनकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हुए नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। औद्योगिक विकास के लिए निवेशकों के साथ मास्टर प्लान के अनुरूप ही विकास कार्य करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर उपायुक्त उद्योग दयाशंकर, एलडीएम अमित कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
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