Bhadohi News: रक्षाबंधन पर मां के साथ ननिहाल आई बालिका नदी में डूबी, मौत

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संतनगर थाना क्षेत्र भरेठा गांव में शनिवार को तीन बजे एक पांच वर्षीय बालिका की नदी में डूबने से मौत हो गई। गांव निवासी लालमनी यादव ने बताया कि लालगंज थाना क्षेत्र के पुरवा तेंदुहानी गांव से बेटी शिवकुमारी नातिन प्रियांशी (5) को लेकर शुक्रवार को मायके राखी बांधने आई थी। शनिवार दोपहर कुत्ते के बच्चों के साथ नातिन खेल रही थी। खेलते - खेलते कब नदी की तरफ चली गई पता ही नहीं चला । कुछ देर बाद उसकी खोजबीन होने लगी तो वह कहीं नहीं मिली। खोजते हुए परिवार के लोग नदी किनारे पहुंचे तो उसका चप्पल नदी में दिखा। खोजबीन के बाद कुछ दूर बांस के पेड़ के पास नदी में प्रियांशी दिखी । आनन- फानन में उसे बाहर निकालकर निजी साधन से दीपनगर के एक निजी अस्पताल ले गए। जहां से पीएचसी पटेहरा के लिए रेफर कर दिया गया। पीएचसी पटेहरा पहुंचते ही डाॅ. वाजिद जमील ने नातिन को मृत घोषित कर दिया। प्रियांशी एक भाई और एक बहन में सबसे छोटी थी।