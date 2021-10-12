Basti News: साढ़े सात किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर कुढ़ापट्टी मोड़ और कुढ़ापट्टी के बीच नहर किनारे घेराबंदी की गई थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक पुलिस को देखकर बाइक मोड़कर भागने लगे। टीम ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में उनकी पहचान संतकबीरनगर के धनघटा थाना क्षेत्र के बुजुर्गवार टोला दुबौली निवासी राघवेंद्र कुमार चौधरी और इसी गांव के विकास चौधरी के रूप में हुई।तलाशी में राघवेंद्र के पास से 5.390 किलोग्राम और विकास के कब्जे से 2.140 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। गांजा तस्करी में प्रयुक्त बाइक, मोबाइल फोन और 500 रुपये भी बरामद किए हैं। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि वे गांजा खरीदकर बेचते हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों ने गांजा उपलब्ध कराने वाले कुछ लोगों के बारे में भी जानकारी दी है।