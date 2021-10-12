Basti News: हर्रैया की 35 ग्राम पंचायतों को मिला प्रशस्ति पत्र

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परसौड़ा को गोल्ड पदक मिला। देब्याबक्स पांडेय, मझौवा कुंवर, गोभिया, रानीपुर, खम्हरिया गंगाराम, बेलभरिया राम गुलाम, कोदई, केशवपुर, संग्रामपुर और चौकड़ी ग्राम पंचायत को सिल्वर पदक से सम्मानित किया गया। कांस्य पदक पाने वाली ग्राम पंचायतों में रमया, डुहवा मिश्र, छपिया बुजुर्ग, मझौवा बाबू, कौवाडाड़, बड़ेरिया कुंवर, पिपराकाजी, कोहल तिवारी, बांसगांव, औरातोंदा, पड़री मिश्र, मरवटिया भवन, महेवा कुंवर, निदुरी खमहौवा, पखेरी, सकरदहा, नरायनपुर तिवारी, भिरवा, रजौली, सुकरौली चौधरी, पटना, सरैया तिवारी, पीतपुर और इमिलियाधीश शामिल हैं।बीडीओ विनय कुमार द्विवेदी ने कहा कि टीबी मुक्त पंचायत अभियान में ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से गांवों को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में सफलता मिल रही है। सीएचसी अधीक्षक डॉ. अभय कुमार सिंह ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है।एडीओ पंचायत जय प्रकाश राय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ ग्रामीणों की जागरूक भागीदारी से ही टीबी मुक्त पंचायत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। एसटीएस राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान के दौरान संभावित मरीजों की पहचान, जांच और उपचार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एसटीएलएस संजय कुमार पांडेय ने निगरानी, जांच, उपचार और मरीजों के नियमित फॉलोअप को टीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण बताया।