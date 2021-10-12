Basti News: नौकरी दिलाने के नाम पर दो लाख की ठगी, तीन नामजद

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बस्ती। नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो लाख रुपये की ठगी का आरोप है। पुलिस ने प्रकरण में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। नगर थाना क्षेत्र के कुरहा पट्टीपृथ्वी निवासी सुनीता देवी ने बताया कि विपक्षी नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो लाख रुपये लेकर फर्जी इंटरव्यू दिलाया। उसके बाद फर्जी नियुक्ति पत्र सौंप दिया। रुपये वापस मांगने पर मना करने लगे। गाली देते हुए पूरे परिवार को जानमाल की धमकी दी। पुलिस ने आजमगढ़ के रौनापार क्षेत्र के देवारा कारखिया निवासी खुशहाल, अभिषेक व सुदामा बाला यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद