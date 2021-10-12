Basti News: भैंसों की पीएम रिपोर्ट के बाद मिलेगा मुआवजा

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विक्रमजोत। छावनी थाना क्षेत्र के छतौना ग्राम के पास टेढ़ी नदी पर बने माझे में पीपा पुल में फंसी भैंसों के शव मंगलवार को निकाल लिए गए। इसके बाद बुधवार को राजस्व और पशुपालन विभाग की मौजूदगी में मृत भैंसों से संबंधित आवश्यक कार्रवाई की गई। विक्रमजोत ग्राम सभा की लेखपाल सपना सिंह ने बताया कि मृत भैंसों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद प्रति भैंस के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, अभी मुआवजे की धनराशि निर्धारित नहीं की गई है। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मुआवजा देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। फिलहाल पशुपालकों को कितनी धनराशि मिलेगी, इसे लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। संवाद