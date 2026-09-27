Basti News: 1.20 किग्रा गांजा के साथ दो अंतरजनपदीय तस्कर गिरफ्तार

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सीओ कलवारी बृजेश सिंह ने बताया कि थानाध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस टीम गड़हा गौतम अंडरपास के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से दो संदिग्धों के मौजूद होने की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से एक झोले में 1.20 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।पकड़े गए आरोपियों की पहचान अतुल पाठक और अविनाश मिश्रा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार अतुल के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है। उसके विरुद्ध छावनी, पैकोलिया, दुबौलिया, कप्तानगंज और गोंडा के छपिया थाने में 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अविनाश के खिलाफ दुबौलिया थाने में एक मुकदमा दर्ज है।