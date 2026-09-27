Basti News: 1.41 करोड़ से बनेगा नलकूप, बिछेगी नई पाइपलाइन

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नलकूप निर्माण के लिए 40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें बोरिंग और पंप हाउस का निर्माण शामिल है। फौव्वारा तिराहे से रौता चौराहा तक 40.81 लाख रुपये की लागत से पाइपलाइन बिछाई जाएगी। वहीं रौता चौराहा से नेहरू तिराहे तक पाइपलाइन बिछाने पर 60.75 लाख रुपये खर्च होंगे।बड़ेवन से कंपनीबाग तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान पुरानी पाइपलाइन कई जगह क्षतिग्रस्त हो गई थी। कटरा पानी की टंकी से बैरिहवां और बभनगांवा वार्ड में पेयजल आपूर्ति होती थी। पाइपलाइन टूटने के बाद इन इलाकों में आपूर्ति प्रभावित हो गई। करीब पांच माह से लोग पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं।जिन घरों में निजी नल या मोटर की व्यवस्था है, वहां लोग किसी तरह काम चला रहे हैं। वहीं, सुविधा नहीं होने वाले परिवारों को दूसरे घरों से पानी लाना पड़ रहा है।टेंडर के बाद जल्द शुरू होगा कामनगर पालिका ने समस्या के स्थायी समाधान के लिए नया नलकूप स्थापित करने और पाइपलाइन बिछाने की कार्ययोजना तैयार की थी। शासन से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के साथ बजट भी जारी हो गया है। अब नगर पालिका टेंडर प्रक्रिया पूरी करा रही है। कार्य पूरा होने के बाद बैरिहवां और बभनगांवा वार्ड की करीब 10 हजार आबादी को पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है।कोटनलकूप और नई पाइपलाइन के लिए बजट आवंटित हो गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।-अंगद गुप्ता, ईओ, नगर पालिका