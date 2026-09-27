Basti News: जानलेवा हमले के मामले में एक नामजद, तीन अज्ञात पर प्राथमिकी

थाना क्षेत्र के रायपुर निवासी नंदिनी मिश्रा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 16 जुलाई को सिकंदरपुर पुलिया के पास विपक्षियों ने उनके पति परमेश्वर मिश्रा की बाइक रोक ली। इसके बाद आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे वह बेहोश हो गए।न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने हिंगांव, थाना परशुरामपुर निवासी विजय बहादुर सोनकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। संवाद