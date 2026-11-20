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शाम को घरों में गन्ने का मंडप सजाकर भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। एकादशी की पूजा के लिए महिलाओं ने मूंगफली, सिंघाड़ा, मूली और मौसमी फलों की खरीदारी की। घरों के साथ ही शहर के मंदिरों में भी विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और तुलसी-शालिग्राम विवाह के आयोजन होंगे।देवउठनी एकादशी के साथ ही शादी-विवाह का सीजन भी शुरू हो जाएगा। इस दिन शहर में 100 से अधिक शादियां होने का अनुमान है। पर्व को लेकर बाजारों में भी रौनक रही। सिंघाड़ा, गन्ना, गंजी और मूंगफली की जमकर खरीदारी हुई। गांधीनगर, कटरा, कंपनीबाग, फव्वारा तिराहा, दक्षिण दरवाजा, मंगल बाजार और पांडेय बाजार समेत कस्बाई बाजारों में दिनभर खरीदारों की भीड़ रही।