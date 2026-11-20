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बनकटी। राममड़ैया महादेवा में डॉ. आरपी शुक्ल की ओर से आयोजित माहभर चलने वाले कार्तिक महोत्सव के 25वें दिन श्रद्धालुओं ने प्रभात फेरी निकाली। इसके बाद कथावाचक पंडित कृष्ण कुमार शुक्ल ने कार्तिक माहात्म्य का प्रसंग सुनाते हुए तुलसी पूजन और भगवान विष्णु के नाम स्मरण की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि कार्तिक मास में नियमपूर्वक व्रत, तुलसी पूजन और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करने से व्यक्ति का स्वयं का कल्याण तो होता ही है, साथ ही उसके पुण्य के प्रभाव से दूसरों को भी घोर संकट और अधोगति से मुक्ति दिलाई जा सकती है। कथा में उन्होंने कलहा नामक राक्षसी के उद्धार का प्रसंग सुनाया। संवाद