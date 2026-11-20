पुलिस के अनुसार उनका ओम मिश्रा से कुछ लेनदेन का मामला था। बृहस्पतिवार की सुबह ओम मिश्रा की तरफ से उन्हें कुछ रुपये दिए गए थे। कुछ रुपये शाम 6 बजे देने के लिए कचहरी चौराहे पर बुलाया गया। वहां पहुंचने पर आरोपी ने उनके साथ चाय पी। इसी बीच एक चार पहिया गाड़ी आकर खड़ी हुई। रुपये देने के बहाने उन्हें गाड़ी में ले जाकर बैठा लिया गया। इसके बाद गाड़ी रवाना हो गई। पीड़ित के अनुसार उन्हें पहले लुंबिनी- दुद्धी मार्ग पर कलवारी की तरफ ले जाया गया। गाड़ी में चार लोग पहले से थे। रास्ते भर उन्हें असलहे की बट और लात मुक्कों से मारा पीटा गया। चार घंटे तक उन्हें गाड़ी में घुमाकर मारा गया। इसके बाद रात में रुधौली की तरफ गाड़ी लेकर जाने लगे।