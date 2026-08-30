Basti News: सुबह स्टेटस में लिखी शांति और प्रेम की बात, शाम को हमेशा के लिए खामोश हो गए एसओ

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सूर्य प्रकाश सिंह के साथी पुलिसकर्मी उन्हें मिलनसार और सहज स्वभाव का बताते हैं। ऐसे में उनके अचानक चले जाने की खबर से सहकर्मी स्तब्ध हैं। परिवार के लोग भी गहरे सदमे में हैं। सुबह मोबाइल पर लिखा गया संदेश अब उनके अपनों और साथियों के लिए ऐसी स्मृति बन गया है, जिसका अर्थ वे घटना के बाद नए सिरे से तलाश रहे हैं।पुलिस के सामने अब यह भी सवाल है कि शनिवार सुबह लगाया गया स्टेटस उनकी किसी बात को लेकर पीड़ा का संकेत था या उन्होंने इसे सामान्य रूप से साझा किया था। मौत से कुछ घंटे पहले इसे लगाए जाने के कारण यह जांच के महत्वपूर्ण बिंदुओं में शामिल हो गया है।इनसेटकिसी बात को लेकर तनाव में थे एसओसूत्रों के अनुसार, सूर्य प्रकाश सिंह किसी बात को लेकर तनाव में थे। यह भी चर्चा है कि घटना से पहले उन्होंने काफी देर तक किसी व्यक्ति से फोन पर बातचीत की थी। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस उनके सीयूजी और निजी मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल खंगाल रही है। आखिरी घंटों में किससे बातचीत हुई, कितनी देर हुई और घटना से पहले मोबाइल पर क्या गतिविधियां थीं, तकनीकी साक्ष्यों के जरिए इन सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे।इनसेटछह माह में दूसरी घटना, फिर उठे सवालसूर्य प्रकाश सिंह की मौत ने करीब छह माह पहले हुई परशुरामपुर थानाध्यक्ष अजय गौड़ की मौत की घटना को भी फिर चर्चा में ला दिया है। पांच फरवरी को ड्यूटी के लिए निकले अजय गौड़ लापता हो गए थे। उनकी बाइक अमहट घाट के पास मिली थी। तलाश के बाद उनका शव अयोध्या सीमा के पास सरयू नदी में मिला था। उस समय उनकी मौत को लेकर कई आशंकाएं सामने आई थीं। बाद की जांच में डूबने से मौत की पुष्टि हुई थी। दोनों घटनाओं की परिस्थितियां अलग हैं और दोनों के बीच कोई सीधा संबंध फिलहाल सामने नहीं आया है। लेकिन छह माह के भीतर दो थाना प्रभारियों की असामान्य मौत ने पुलिस महकमे में एक बार फिर बेचैनी पैदा कर दी है।इनसेटपुलिस से ही सेवानिवृत हुए हैं बड़े भाईसूत्रों के अनुसार सूर्य प्रकाश सिंह पांच भाई हैं। उनके बड़े भाई सत्य प्रकाश सिंह भी पुलिस विभाग में ही तैनात थे और कुछ दिन पहले ही वह सेवानिवृत हुए थे। उनके एक बेटा और दो बेटी हैं। बेटा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। घटना की सूचना के बाद सभी लोग लखनऊ से बस्ती के लिए रवाना हो गए हैं। पूछताछ के लिए पुलिस भी परिजन का इंतजार कर रही है।