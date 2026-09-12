Basti News: एआई से अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:15 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:15 AM IST
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गौर। थाना क्षेत्र के ढोढरी निवासी युवक की फोटो और एआई से एडिट किए गए वीडियो को आपत्तिजनक तरीके से सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप है। पुलिस ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
गांव निवासी दिलीप पांडेय ने दर्ज एफआईआर में बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से उनकी फोटो और एआई से एडिट किए गए वीडियो को गलत तरीके से जोड़कर प्रसारित किया। पुलिस ने फर्जी आईडी संचालक के अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है।
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गांव निवासी दिलीप पांडेय ने दर्ज एफआईआर में बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से उनकी फोटो और एआई से एडिट किए गए वीडियो को गलत तरीके से जोड़कर प्रसारित किया। पुलिस ने फर्जी आईडी संचालक के अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है।
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