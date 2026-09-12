Basti News: ओमान भेजने के नाम पर 2.26 लाख रुपये की ठगी

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बस्ती। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 2.26 लाख रुपये लेने और फर्जी एयर टिकट देने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की गई है। वाल्टरगंज क्षेत्र के बसडिलिया निवासी कलामुद्दीन का आरोप है कि समौलिया निवासी शरवन कुमार उपाध्याय और कृष्ण कुमार उपाध्याय ने उन्हें ओमान भेजने के नाम पर 2.26 लाख रुपये लिए। एयरपोर्ट पहुंचने पर टिकट फर्जी मिला। रुपये वापस मांगने पर आरोपियों ने पैसा लौटाने के बजाय मारने के लिए दौड़ाया और गाली दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।