Basti News: रोस्टिंग में बदलाव की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया उपकेंद्र का घेराव

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बनकटी। विद्युत वितरण उपकेंद्र देईसांड़ (बनकटी) के अधीन संचालित कड़सरी गांव के उपभोक्ताओं ने देईसांड़ उपकेंद्र का घेराव कर रात्रि के समय हो रही अघोषित विद्युत कटौती व रोस्टिंग के समय परिवर्तन की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। जेई को प्रार्थना पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि रोस्टिंग में बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विद्युत उपभोक्ता सरोज देवी, राम उजागिर, विश्वनाथ दूबे, नृपेंद्र चौधरी, संदीप कुमार, वीरेंद्र चौधरी आदि का कहना है कि रात्रि के समय बिजली कटने से चोरी की घटनाओं का डर बना रहता है। अवर अभियंता अवनीश गुप्ता ने शेड्यूल के अनुसार बिजली आपूर्ति कराई जा रही है।