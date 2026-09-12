Basti News: घर में घुसकर पिटाई का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

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गांव निवासी रामप्रकाश यादव ने दर्ज एफआईआर में बताया कि 26 जून की शाम करीब सात बजे गांव के रामधीरज, रामसागर और करिश्मा समेत अन्य लोग बांस काटने के विवाद को लेकर उनके दरवाजे पर आए। इस बीच उन्हें गाली देने लगे। विरोध करने पर परिवार के लोगों की पिटाई कर दी।बाद में घर में घुसकर परिवार के लोगों को पीटा और घर के सामान तोड़ दिए। पिटाई से लवकुश और अंकुश को चोटें आई हैं। स्थानीय पुलिस से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय की शरण ली गई। थाना प्रभारी आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज करके जांच की जा रही है।