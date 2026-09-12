Basti News: बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने घेरा उपकेंद्र
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:13 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:13 AM IST
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बनकटी। बिजली उपकेंद्र देईसांड़ के अधीन संचालित कड़सरी गांव के उपभोक्ताओं ने शुक्रवार को देईसांड़ उपकेंद्र का घेराव कर रात में हो रही अघोषित बिजली कटौती पर नाराजगी जताई। उन्होंने रोस्टिंग के समय परिवर्तन की मांग भी की। इसके बाद अधिशासी अभियंता को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
उपभोक्ता सरोज देवी, राम उजागिर, विश्वनाथ दुबे, नृपेंद्र चौधरी, संदीप कुमार, वीरेंद्र चौधरी आदि का कहना है कि रात में बिजली कटने से चोरी की घटनाओं का डर बना रहता है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई-लिखाई भी प्रभावित हो रही है। इस दौरान रामू, संतोष, नरेंद्र चौधरी, संदीप कुमार आदि मौजूद रहे। अवर अभियंता अवनीश गुप्ता ने बताया कि उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है।
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उपभोक्ता सरोज देवी, राम उजागिर, विश्वनाथ दुबे, नृपेंद्र चौधरी, संदीप कुमार, वीरेंद्र चौधरी आदि का कहना है कि रात में बिजली कटने से चोरी की घटनाओं का डर बना रहता है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई-लिखाई भी प्रभावित हो रही है। इस दौरान रामू, संतोष, नरेंद्र चौधरी, संदीप कुमार आदि मौजूद रहे। अवर अभियंता अवनीश गुप्ता ने बताया कि उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है।
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