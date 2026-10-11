Basti News: सपा संस्थापक की पुण्यतिथि मनाई, वृद्धा आश्रम में फल का वितरण

विज्ञापन

बस्ती। समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री एवं देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को उनकी चौथी पुण्यतिथि पर नमन किया गया। शनिवार को सपा कार्यालय पर पार्टी जिलाध्यक्ष एवं बस्ती सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव के साथ ही पार्टी के अनेक नेताओं, कार्यकर्ताओं ने नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा किया। इसी क्रम में वृद्धा आश्रम में फल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजमणि पांडेय, विधायक राजेंद्र चौधरी, कविंद्र चौधरी अतुल, श्रीपति सिंह, पूर्व विधायक रामजियावन, दयाशंकर मिश्र, मो. स्वालेह, जावेद पिण्डरी, राजकपूर यादव, गुलाम गौस, मो. सलीम, समीर चौधरी, गीता भारती, विजय विक्रम आर्य मौजूद रहे। संवाद