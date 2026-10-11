Basti News: बनकटी क्षेत्र में स्थापित होंगी 174 प्रतिमाएं

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बनकटी। शारदीय नवरात्र को लेकर क्षेत्र में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बनकटी, पसड़ा, देईसाड़, अमोढ़वा समेत लालगंज थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों और चौराहों पर दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। क्षेत्र में कुल 174 देवी प्रतिमाएं स्थापित होंगी। वहीं, घरों में भी श्रद्धालु कलश स्थापना कर मां दुर्गा की आराधना करेंगे। नवरात्र को लेकर पूजा पंडालों को सजाया गया है। अयोध्या के पं. डॉ. श्रीरामाचार्य ने बताया कि नवरात्र के पहले दिन रविवार को कलश स्थापना और अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के लिए सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। इस वर्ष आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रविवार को चित्रा नक्षत्र, वैधृति योग और किंस्तुघ्न करण में शुरू होगी। संवाद