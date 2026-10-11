Basti News: कपड़ा प्रेस करते समय करंट से मेडिकल स्टोर संचालक की मौत

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जिभियांव गांव निवासी मोतीलाल मौर्य के पुत्र विजय शनिवार सुबह नहाने के बाद कपड़े प्रेस कर रहे थे। बताया जाता है कि प्रेस का तार कटा था। करंट उतरने से प्रेस उनके सीने से चिपक गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। किसी तरह प्रेस को अलग कर विजय को निजी वाहन से सीएचसी कुदरहा पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे। वहां जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।सूचना पर पहुंचे कुदरहा चौकी प्रभारी रुदल बहादुर सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।विजय महादेवा चौराहे पर मेडिकल स्टोर चलाते थे। वह तीन भाइयों और एक बहन में तीसरे नंबर पर थे। उनके परिवार में पत्नी प्रियंका और सात माह की बेटी है। विजय की मौत से पत्नी प्रियंका, मां कमलावती और भाई अजय व विनय का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।