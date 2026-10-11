फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Teachers were trained in everything from robotics to 3D modeling.

Basti News: शिक्षकों को रोबोटिक्स से थ्रीडी मॉडल तक का दिया प्रशिक्षण

Sun, 11 Oct 2026 02:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
Teachers were trained in everything from robotics to 3D modeling.
पीएमश्री कंपोजिट विद्यालय परसा जागीर में विज्ञान संबं​धित प्रशिक्षण प्राप्त करते शिक्षक। स्रोत - फोटो : Archive
गौर। विज्ञान की पढ़ाई को प्रयोगात्मक और रुचिकर बनाने के लिए शनिवार को सदर ब्लॉक के पीएमश्री कंपोजिट विद्यालय परसा जागीर में विज्ञान प्रयोगशाला प्रशिक्षण हुआ। इसमें 13 पीएमश्री कंपोजिट विद्यालयों के 26 शिक्षकों को विज्ञान के विभिन्न उपकरणों के संचालन, रोबोटिक्स और थ्रीडी मॉडल तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया।
विज्ञापन

बीएसए अनूप कुमार निर्देशन में आयोजित जनपद स्तरीय प्रशिक्षण का शुभारंभ ग्राम प्रधान राममूरत और विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉ. शिव प्रसाद ने किया। महाराष्ट्र की रोबोकार्ट कंपनी के प्रशिक्षक मयंक वाजपेयी ने शिक्षकों को न्यूटन क्रैडल, डायनेमो मोटर, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, मैग्नेटिक कंपास और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों के कार्य करने के सिद्धांतों की जानकारी दी। साथ ही रोबोटिक्स में सेंसर के उपयोग और विभिन्न उपकरणों के संचालन की विधि समझाई।
विज्ञापन

प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को ब्रेडबोर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से पीसीबी डिजाइनिंग, रोबोट डिजाइन करने तथा थ्रीडी प्रिंटर से मॉडल तैयार करने की प्रक्रिया भी बताई गई। प्रशिक्षक ने पेरिस्कोप, टेलीस्कोप और कैलिडोस्कोप जैसे उपकरणों के उपयोग का व्यावहारिक ज्ञान दिया। प्रधानाध्यापक ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से शिक्षकों को विज्ञान के प्रयोगों और आधुनिक तकनीक की जानकारी मिलती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रशिक्षित शिक्षक विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ इस ज्ञान को साझा करेंगे, जिससे बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी और उन्हें प्रयोग करके सीखने का अवसर मिलेगा। राम गोपाल पाठक, भास्कर मिश्रा, प्रमोद कुमार पासवान, दिनेश कुमार, श्रीराम यादव, विद्यासागर वर्मा, अजय वर्मा, पूनम शर्मा, अभिषेक कुमार और राजेश कुमार मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed