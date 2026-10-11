Basti News: एफडीए ने मारा छापा, 133 किलो खाद्य सामग्री सीज

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अभियान की अगुवाई सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड-दो चितरंजन कुमार सिंह ने की। जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना के निर्देश पर टीम ने पुरानी बस्ती के पांडेय बाजार स्थित राजेश ट्रेडर्स पर छापा मारा। जांच के दौरान यहां 47 किलो किशमिश और 31 किलो मूंगफली संदिग्ध गुणवत्ता की मिली। टीम ने दोनों खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के बाद कुल 78 किलो सामग्री सीज कर दी।इसके अलावा शहर के मालवीय रोड, गांधीनगर और कंपनी बाग क्षेत्र में भी दुकानों की जांच की गई। यहां से कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, पनीर, साबूदाना और कुट्टू दाना के नमूने लिए गए। जांच के दौरान 27 किलो कुट्टू का आटा और 28 किलो सिंघाड़े का आटा संदिग्ध मिलने पर सीज कर दिया गया। इस तरह कुल 133 किलो खाद्य सामग्री सीज की गई। जिला अभिहित अधिकारी ने बताया कि त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के कारण विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दुकानदारों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही बेचने की हिदायत दी गई है। अभियान के लिए पांच टीमें गठित की गई हैं और छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभेष कुमार, नरेश, बृजेश और अंकिता शर्मा मौजूद रहीं।