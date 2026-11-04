Basti News: महिलाओं और बच्चियों को किया जागरूक

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भानपुर। मिशन शक्ति 6.0 द्वितीय चरण के तहत मंगलवार को सोनहा पुलिस टीम ने सोनहा पड़ाव और भानपुर कस्बे में महिलाओं व बच्चियों को जागरूक किया। उपनिरीक्षक शेखर प्रसाद साहनी, महिला आरक्षी अर्चना यादव और सोनम यादव ने नारी सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण के साथ पुलिस सहायता व कानून की जानकारी दी। टीम ने 1090, 1076, 1098, 181, 112, 102, 108 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में बताया। साइबर अपराध से बचाव के लिए ओटीपी साझा नहीं करने और अनजान लिंक नहीं खोलने की सलाह दी। साथ ही किसी भी अपराध के खिलाफ निर्भीक होकर आवाज उठाने की अपील की। संवाद