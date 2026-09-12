Basti News: फुटकर व्यापारियों के लिए आफत बना ऑनलाइन बाजार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ऑनलाइन बाजार की चमक पहले भारत के मेट्रो शहरों व महानगरों में थी। अब ये ग्रामीण इलाकों में भी अपनी जड़े मजबूत कर रहा है। इसके बढ़ते क्रेज ने स्थानीय खुदरा व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। बाजार में लाखों का निवेश करके बैठे इन दुकानदारों के लिए खर्चे निकालना मुश्किल हो रहा है।ऑनलाइन के चक्कर में बाजार जाने से कतरा रहे लोगएक क्लिक से आसानी से लोगों को अपने पंसदीदा सामान घर पर ही मिल जा रहे हैं, इसलिए लोग बाजार जाने से भी कतरा रहे हैं। स्मार्ट फोन से ऑनलाइन शॉपिंग के एप्लिकेशन पर क्लिक करने से ही कपड़ा, जूता, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर यहां तक की हवन सामग्री तक घर की दहलीज पर उपलब्ध हो जा रही है।ऑनलाइन बाजार ने व्यवसाय को काफी प्रभावित कर दिया है। कई बार इसके लिए विरोध भी दर्ज कराया गया है। इसकी वजह से कई बार त्याेहारों के दौरान भी घाटे का सामना करना पड़ता है। अमित सिंह, व्यापारीऑनलाइन शॉपिंग स्थानीय व्यापारियों के लिए अभिशाप बन गया है। इससे धंधा मंदा हो जा रहा है। त्योहारों में भी बाजार में उम्मीद के अनुरूप तेजी नहीं आ पा रही है।दिनेश पांडेय, व्यापारी