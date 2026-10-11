फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Idols will be installed at 135 locations in the town market.

Basti News: नगर बाजार में 135 स्थानों पर होगी प्रतिमा स्थापना

Sun, 11 Oct 2026 02:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
Idols will be installed at 135 locations in the town market.
नगर बाजार। नगर पंचायत नगर बाजार सहित आसपास के क्षेत्रों में 135 स्थानों पर प्रतिमा की स्थापना होगी। जगह-जगह पंडाल सजाने का काम चल रहा है। बाजारों में भी चहल-पहल है। मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
विज्ञापन

नगर कस्बे के मुख्य चौराहों के अलावा गोटवा, पोखरा बाजार, पोखरनी, बेलाडी, मीतन जोत, कठारजंगल सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पंडाल बनाए जा रहे हैं। कहीं बंगाल की थीम पर तो कहीं अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर पंडाल सजाए जाने पर विचार चल रहे हैं। लाइट, साउंड और सजावट के लिए कारीगर बुलाए गए हैं। आयोजन समितियों की ओर से साफ-सफाई और माता के दरबार को भव्य बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही है।
विज्ञापन

इस संबंध में थाना प्रभारी नगर राम प्रसाद यादव ने बताया कि शारदीय नवरात्र को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने बताया कि थाना नगर क्षेत्र में इस बार कुल 135 स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना होगी। सभी आयोजकों को शासन की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नई परंपरा की शुरुआत नहीं होने दी जाएगी। सभी प्रतिमाएं अपने पुराने निर्धारित स्थानों पर ही स्थापित होंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

थाना प्रभारी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी पूजा पंडालों पर व भीड़ वाले स्थानों पर महिला पुलिस सहित सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। डीजे की तेज आवाज पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए पुलिस तैनात तैनात को तैनात किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed