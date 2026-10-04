फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Girl riding scooter injured in collision with SUV

Basti News: एसयूवी की टक्कर से स्कूटी सवार युवती घायल

Sun, 04 Oct 2026 12:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:37 AM IST
विज्ञापन
Girl riding scooter injured in collision with SUV
वाल्टरगंज। बस्ती-डुमरियागंज मार्ग पर स्थित थाना क्षेत्र के देईपार चौराहे पर बस्ती की ओर से आ रही एसयूवी की सामने से आ रही स्कूटी में टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार युवती गंभीर रूप से घायल हो गई।
विज्ञापन

युवती की पहचान क्षेत्र के बसापारा निवासी खुशबू (18) के रूप में हुई। मौके पर आए उपनिरीक्षक गामा यादव ने परिजन की मदद से घायल युवती को अस्पताल भिजवाया और एसयूवी चालक को हिरासत में लिया। परिजनों ने बताया कि खुशबू ब्लॉक मुख्यालय सल्टोआ कोचिंग पढ़ने आती है। घर लौटते समय हादसा हुआ है। प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र राय ने बताया कि दुर्घटना करने वाले वाहन को कब्जे में लिया गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed