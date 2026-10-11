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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Farmers' Rights March Postponed

Basti News: किसान अधिकार यात्रा स्थगित

Sun, 11 Oct 2026 02:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:32 AM IST
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Farmers' Rights March Postponed
बस्ती। कांग्रेस पार्टी की ओर से हर्रैया विधानसभा क्षेत्र में 13 अक्तूबर को प्रस्तावित किसान अधिकार यात्रा स्थगित कर दी गई है। किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी कन्हैया यादव भारतीय ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। संवाद⻋
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