Basti News: अपहरण के मामले में अयोध्या का युवक गिरफ्तार, एसयूवी बरामद

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अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत ने बताया कि 23 जुलाई को जान से मारने की नीयत से अपहरण की घटना के मामले में वाल्टरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटाई तो रोहित कुमार समेत चार अन्य के नाम सामने आए। इससे पहले मामले में करुणेश्वर और तपसीनाथ को नामजद किया गया था। विवेचना में करुणा शंकर, शुभम, कश्यप और रोहित कुमार के नाम प्रकाश में आने के बाद पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी।इसी क्रम में शुक्रवार दोपहर कोतवाली पुलिस की टीम को रोहित के पटवा धर्मकांटा के पास होने की जानकारी मिली। प्रभारी निरीक्षक बृजानंद सिंह के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय भेजा गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।