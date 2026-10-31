फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Attack with rifle butt and vandalism amid dispute over usury

Basti News: सूदखोरी के विवाद में राइफल की बट से हमला, तोड़फोड़

Sat, 31 Oct 2026 02:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
Attack with rifle butt and vandalism amid dispute over usury
बस्ती। दुबौलिया थाना क्षेत्र के नचना गुलौरी बुजुर्ग गांव में सूदखोरी के विवाद में राइफल की बट से हमला करने और वाहन का शीशा तोड़ने का आरोप है। पुलिस ने कृष्ण चंद्र सिंह उर्फ भीम सिंह, रमाकांत सिंह, सुजीत, अमरेश सिंह, शत्रुघ्न सिंह, राहुल सिंह, सुड्डू दूबे उर्फ संतोष दूबे समेत चार-पांच अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गांव के हिमांशु सिंह के अनुसार, कृष्ण चंद्र सिंह ने उन्हें बदनाम करने के लिए सूदखोरी का आरोप लगाकर अखबार में खबर प्रकाशित कराई। 16 अगस्त को अखबार की कटिंग स्टेटस पर लगाई। फोन करने पर गालियां और धमकी दी गई। बाद में आरोपियों ने उनकी गाड़ी रोककर शीशा तोड़ डाला। जब वह और उनके साथ मौजूद लोग बाहर निकले तो सभी ने मिलकर उनकी पिटाई की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed