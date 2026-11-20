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वह लहूलुहान हो गए। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच एसआई स्वामीनाथ सिंह कर रहे हैं। तहरीर में मो. अनवर ने बताया कि वह अपने पुराने मकान को गिराकर नया मकान बनवा रहे हैं।मंगलवार को उसके भाई मो. अनीश और मो. अनस हथौड़ी, सरिया लेकर पहुंचे और हमला कर दिया। जान बचाने के लिए उसे बगल के मकान में भागना पड़ा। पीड़ित का आरोप है कि उसके दोनों भाई मुंबई में रहते हैं और उनके आने की जानकारी भी उसे नहीं थी।दोनों सिकंदर आलम के घर में रुके थे। आरोप लगाया कि सिकंदर के भांजे सुहेल अहमद ने फोन कर उन्हें बुलाया था और उसके उकसावे पर ही हमला किया गया। संवादप