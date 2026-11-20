Basti News: रंजिश में हथौड़ी से हमला, चार लोगों पर रिपोर्ट
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:46 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
बहादुरपुर। कलवारी थाना क्षेत्र के कुसौरा बाजार में पुराने मकान को गिराकर नया घर बनवा रहे मो. अनवर पर सगे भाइयों ने सहयोगी के साथ हथौड़ी और सरिया से हमला कर दिया।
वह लहूलुहान हो गए। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच एसआई स्वामीनाथ सिंह कर रहे हैं। तहरीर में मो. अनवर ने बताया कि वह अपने पुराने मकान को गिराकर नया मकान बनवा रहे हैं।
मंगलवार को उसके भाई मो. अनीश और मो. अनस हथौड़ी, सरिया लेकर पहुंचे और हमला कर दिया। जान बचाने के लिए उसे बगल के मकान में भागना पड़ा। पीड़ित का आरोप है कि उसके दोनों भाई मुंबई में रहते हैं और उनके आने की जानकारी भी उसे नहीं थी।
विज्ञापन
दोनों सिकंदर आलम के घर में रुके थे। आरोप लगाया कि सिकंदर के भांजे सुहेल अहमद ने फोन कर उन्हें बुलाया था और उसके उकसावे पर ही हमला किया गया। संवादप
विज्ञापन
वह लहूलुहान हो गए। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच एसआई स्वामीनाथ सिंह कर रहे हैं। तहरीर में मो. अनवर ने बताया कि वह अपने पुराने मकान को गिराकर नया मकान बनवा रहे हैं।
विज्ञापन
मंगलवार को उसके भाई मो. अनीश और मो. अनस हथौड़ी, सरिया लेकर पहुंचे और हमला कर दिया। जान बचाने के लिए उसे बगल के मकान में भागना पड़ा। पीड़ित का आरोप है कि उसके दोनों भाई मुंबई में रहते हैं और उनके आने की जानकारी भी उसे नहीं थी।
विज्ञापन
दोनों सिकंदर आलम के घर में रुके थे। आरोप लगाया कि सिकंदर के भांजे सुहेल अहमद ने फोन कर उन्हें बुलाया था और उसके उकसावे पर ही हमला किया गया। संवादप