फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Anganwadi workers and assistants will participate in the live broadcast program of the Chief Minister.

Basti News: मुख्यमंत्री के लाइव प्रसारण कार्यक्रम में शामिल होंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका

Mon, 07 Sep 2026 12:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
Anganwadi workers and assistants will participate in the live broadcast program of the Chief Minister.
बस्ती। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रमण कार्यक्रम व संबोधन का लाइव प्रसारण बस्ती में कराया जाएगा। कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज के बहुउद्देशीय हॉल में होगा। यहां, बाल विकास विभाग की 500 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका शामिल होंगी।
विज्ञापन

जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि पहले अयोध्या में ही 2000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को भेजने के लिए फरमान जारी हुआ था। मगर, अब जनपद में ही कार्यक्रम होगा, जहां मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण होगा। कार्यक्रम में जो बच्चे कुपोषित थे, उनकी देखभाल, बेहतर उपचार करके उन्हें सुपोषित किया गया, बच्चे सहित अभिभावक और संबंधित क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को सम्मानित भी किया जाएगा।
विज्ञापन

इसके लिए परियोजनावार सूची बनाई जा रही है। बताया कि आठ सितंबर को कार्यक्रम प्रस्तावित है। सभी परियोजना अधिकारियों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और लाभार्थियों से संपर्क कर सूची मांगी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed