Basti News: मृतक किसान के खाते से 1.40 लाख निकालने का आरोप

विज्ञापन

गुड्डी देवी ने बताया कि करीब डेढ़ माह पहले उनके पति की मौत हो गई थी। मौत से पहले उन्होंने पड़ोसी गांव के एक युवक से बकाया रुपये मांगने को कहा था। जब बेटा मंजेश रुपये मांगने पहुंचा तो युवक ने अगले महीने भुगतान करने का आश्वासन देकर उसे लौटा दिया। पति की मौत के बाद जब वह बैंक पहुंचीं तो खाते से 1.40 लाख रुपये का लोन निकाले जाने की जानकारी हुई।मंजेश का आरोप है कि युवक ने उनके पिता के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर यूपी ग्रामीण बैंक की बानपुर शाखा से उनके नाम पर पशुपालन के लिए 60 हजार रुपये और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत 80 हजार रुपये का लोन कराया। आरोप है कि बैंक कर्मियों की मिलीभगत से अंगूठा लगवाकर कुल 1.40 लाख रुपये निकाल लिए गए। संवाद