Basti News: मृतक किसान के खाते से 1.40 लाख निकालने का आरोप
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:25 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:25 AM IST
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बनकटी। लालगंज थाना क्षेत्र के बिरतिया गांव निवासी मृतक किसान फूलचंद्र चौधरी के नाम पर लोन कराकर खाते से 1.40 लाख रुपये निकालने का आरोप लगा है। कार्रवाई न होने पर पीड़ित पत्नी गुड्डी देवी और बेटे मंजेश ने शुक्रवार को एसपी ओमवीर सिंह से मिलकर न्याय की गुहार लगाई।
गुड्डी देवी ने बताया कि करीब डेढ़ माह पहले उनके पति की मौत हो गई थी। मौत से पहले उन्होंने पड़ोसी गांव के एक युवक से बकाया रुपये मांगने को कहा था। जब बेटा मंजेश रुपये मांगने पहुंचा तो युवक ने अगले महीने भुगतान करने का आश्वासन देकर उसे लौटा दिया। पति की मौत के बाद जब वह बैंक पहुंचीं तो खाते से 1.40 लाख रुपये का लोन निकाले जाने की जानकारी हुई।
मंजेश का आरोप है कि युवक ने उनके पिता के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर यूपी ग्रामीण बैंक की बानपुर शाखा से उनके नाम पर पशुपालन के लिए 60 हजार रुपये और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत 80 हजार रुपये का लोन कराया। आरोप है कि बैंक कर्मियों की मिलीभगत से अंगूठा लगवाकर कुल 1.40 लाख रुपये निकाल लिए गए। संवाद
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गुड्डी देवी ने बताया कि करीब डेढ़ माह पहले उनके पति की मौत हो गई थी। मौत से पहले उन्होंने पड़ोसी गांव के एक युवक से बकाया रुपये मांगने को कहा था। जब बेटा मंजेश रुपये मांगने पहुंचा तो युवक ने अगले महीने भुगतान करने का आश्वासन देकर उसे लौटा दिया। पति की मौत के बाद जब वह बैंक पहुंचीं तो खाते से 1.40 लाख रुपये का लोन निकाले जाने की जानकारी हुई।
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मंजेश का आरोप है कि युवक ने उनके पिता के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर यूपी ग्रामीण बैंक की बानपुर शाखा से उनके नाम पर पशुपालन के लिए 60 हजार रुपये और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत 80 हजार रुपये का लोन कराया। आरोप है कि बैंक कर्मियों की मिलीभगत से अंगूठा लगवाकर कुल 1.40 लाख रुपये निकाल लिए गए। संवाद
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