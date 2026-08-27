Basti News: युवती को ले जाने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

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बस्ती। कोतवाली पुलिस ने एक युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने दर्ज एफआईआर में बताया कि 21 अगस्त को उनकी बहन को गोड़िया निवासी क्षितिज पांडेय लेकर चला गया। पूछने पर उसके घर वालों ने अपशब्द कहे। संवाद