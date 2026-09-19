Basti News: शार्ट सर्किट से चाय की दुकान में लगी आग

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विक्रमजोत। छावनी थाना क्षेत्र के विक्रमजोत कस्बे में हाइवे की सर्विस लेन पर स्थित छप्पर में चल रहे चाय की दुकान में बृहस्पतिवार को शार्ट सर्किट आग लग गई। दुकान में रखे फ्रिजर, बेंच, राशन सामग्री में आग पकड़ लिया। दुकानदार के शोर मचाने पर आस-पास के लोग एकत्र हो गए। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। तुरंत उपकेंद्र से शट डाउन कराया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। थानाक्षेत्र के बाघानाला के रहने वाले दुकानदार आनंद कुमार पांडेय ने बताया कि लोगों की मदद से समय रहते सामान को सुरक्षित कर लिया नहीं तो ज्यादा नुकसान हो जाता।