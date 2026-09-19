Basti News: पुण्यतिथि पर बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया को किया नमन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:16 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:16 AM IST
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बस्ती। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शुक्रवार को पूर्व राज्यसभा सदस्य बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया की पुण्यतिथि मनाई गई। सपा जिलाध्यक्ष एवं विधायक महेंद्रनाथ यादव ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया के जीवन से नई पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने वंचितों, शोषितों और समाज के कमजोर वर्गों को उनका अधिकार दिलाने के लिए विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया। इस दौरान विधायक राजेंद्र चौधरी, कविंद्र चौधरी अतुल, राजेंद्र चौरसिया, पूर्व विधायक राजमणि पांडेय, दयाशंकर मिश्र, मो. स्वालेह, अरविंद गोंड, विजय विक्रम आर्य आदि मौजूद रहे।
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